Difendere chi ci Difende, oltre lo scudo penale: Anatomia di una Riforma

LO SCUDO PENALE PER LE FORZE DELL’ORDINE: TRA GARANZIE E PARADOSSI

Il dibattito sullo “scudo penale” per le forze dell’ordine si arricchisce di nuove prospettive che rivelano le complessità di una riforma attesa ma non priva di insidie. L’iniziativa, che mira a evitare l’iscrizione automatica nel registro degli indagati nei casi di uso della forza durante le operazioni di servizio, merita un’analisi approfondita per comprenderne le reali implicazioni operative e giuridiche.

Aspetto Situazione Attuale Proposta di Riforma Impatto Previsto Iscrizione nel registro indagati Automatica per atto dovuto Eliminazione automatismo Riduzione stress operativo Difesa Legale A carico dell’agente con rimborso Immediata e gratuita a carico dello Stato Maggiore tutela e serenità operativa Criterio di Proporzionalità Valutazione ex post rigida Valutazione contestualizzata delle circostanze Maggiore aderenza alla realtà operativa Garanzie Processuali Presenti come indagato Rischio perdita tutele fondamentali Potenziale vulnerabilità procedurale Assistenza Legale Su nomina dell’interessato Pool dedicato immediato Supporto specializzato immediato Tempi Procedurali Non definiti Accelerazione procedure Da verificare l’efficacia

IL NODO DELLA PROPORZIONALITÀ

Al centro della questione emerge il controverso requisito della proporzionalità nell’uso della forza, un parametro interpretato dai tribunali con criteri spesso astratti e disconnessi dalla realtà operativa. Gli agenti si trovano a dover prendere decisioni in frazioni di secondo, in situazioni ad alta tensione dove il lusso della riflessione ponderata è un’utopia. L’attuale interpretazione restrittiva di questo principio costituisce il principale motivo di esposizione giudiziaria per le forze dell’ordine, specialmente nei casi di resistenza attiva o nella repressione di reati in flagranza.

IL PARADOSSO DELLE TUTELE PROCESSUALI

L’aspetto più delicato della proposta riguarda l’involontario indebolimento delle garanzie difensive. Gli agenti, non essendo formalmente indagati, si troverebbero paradossalmente privi di tutele essenziali: il diritto al silenzio, la facoltà di non rispondere e la possibilità di tutelare strategicamente la propria posizione verrebbero meno. L’assenza dell’assistenza legale durante i confronti con i magistrati li esporrebbe a situazioni potenzialmente compromettenti, dove sarebbero obbligati a rendere dichiarazioni senza il supporto di un professionista legale.

LA DIFESA LEGALE COME DIRITTO AUTOMATICO

Un elemento chiave, finora sottovalutato nel dibattito pubblico, riguarda la necessità di introdurre un automatismo nella difesa legale degli agenti. È imperativo che lo Stato si faccia carico integralmente e immediatamente delle spese legali, abbandonando il meccanismo del rimborso successivo che grava economicamente sugli operatori. Questa garanzia dovrebbe scattare automaticamente, permettendo agli agenti di avvalersi di una difesa qualificata sin dai primi momenti dell’accertamento dei fatti.

PROSPETTIVE E NECESSITÀ

Il sistema attuale necessita di un ripensamento che bilanci efficacemente la tutela degli operatori con le esigenze di trasparenza e legalità. La discrezionalità nell’interpretazione della proporzionalità deve essere rivista alla luce delle reali condizioni operative, considerando i tempi di reazione limitati e le situazioni di stress in cui gli agenti sono chiamati ad agire.

CONCLUSIONI

La riforma dello scudo penale rappresenta un’opportunità per modernizzare il quadro normativo che regola l’operato delle forze dell’ordine. Solo un intervento normativo completo può offrire una reale tutela a chi quotidianamente opera per la sicurezza pubblica, garantendo al contempo la necessaria trasparenza dell’azione di polizia. La chiave sta nel bilanciamento tra protezione degli operatori e mantenimento delle garanzie processuali, sostenuto da un sistema di difesa automatica e gratuita che permetta agli agenti di svolgere il proprio dovere con la necessaria serenità.

