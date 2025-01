Fuggono con lo scooter dalla polizia ma si schiantano contro un’auto:15enne in rianimazione

Un quindicenne in rianimazione e l’amico di 18 anni ricoverato in ospedale per la frattura del femore. E’ il bilancio della fuga in scooter di due giovanissimi a un posto di blocco della polizia a Vittoria, nel Ragusano.

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri sera all’incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi. Il quindicenne, alla guida di uno scooter sul quale viaggiava un passeggero diciottenne, ha accelerato nel tentativo di sfuggire a un controllo di polizia, finendo contro un’auto in transito.

Il ragazzo alla guida si trova ricoverato nel reparto rianimazione in condizioni gravissime. Il 15enne è stato trasportato prima all’ospedale di Vittoria e poi al San Marco di Catania, ha un’emorragia cerebrale, fratture multiple (alla faccia, al femore destro e all’avambraccio sinistro) e problemi polmonari. Mentre l’amico che viaggiava con lui sollo scooter nell’incidente ha riportato una frattura al femore. Al vaglio le circostanze in cui si è verificato l’incidente, anche se sembra esclusa l’ipotesi di uno speronamento da parte della polizia. L’episodio, che ricorda quanto avvenuto di recente a Milano con la morte di Ramy, non vedrebbe alcun coinvolgimento da parte delle forze di polizia.