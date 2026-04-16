Crosetto incontra Zelenskyy a Roma il 15 aprile 2026: Italia e Ucraina rafforzano la cooperazione nella difesa, focus su droni, difesa aerea e industria

L’incontro a Roma tra Guido Crosetto e Volodymyr Zelenskyy

Il 15 aprile 2026 a Roma, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha incontrato il ministro della Difesa della Repubblica Italiana Guido Crosetto. Nel corso del confronto, il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa dell’Ucraina Rustem Umerov e il ministro Crosetto hanno ribadito il comune impegno di Ucraina e Italia a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa.

Obiettivo comune: partenariato stabile e di lungo termine

Le due parti hanno indicato la volontà di costruire un partenariato stabile e di lungo termine, con l’obiettivo di contribuire alla pace e alla stabilità in Europa. Nel colloquio è stata sottolineata l’intenzione di proseguire il dialogo sulle modalità per sviluppare ulteriormente la cooperazione in modo pragmatico e reciprocamente vantaggioso.

Il ringraziamento dell’Ucraina per il sostegno dell’Italia

L’Ucraina ha espresso apprezzamento per il sostegno politico, militare e diplomatico assicurato dall’Italia sin dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala. Secondo quanto evidenziato, la solidarietà italiana ha contribuito alla resilienza dell’Ucraina e agli sforzi più ampi per preservare la pace e la stabilità in Europa.

I settori della cooperazione: difesa aerea, droni, munizioni e comparto marittimo

La cooperazione futura dovrebbe interessare diversi ambiti, tra cui:

sviluppo di capacità

scambio di esperienze

condivisione di insegnamenti tratti sul campo

cooperazione industriale

Tra i settori indicati figurano in particolare la difesa aerea, i sistemi senza pilota, le munizioni e il settore marittimo.

Ricerca congiunta, tecnologia e investimenti nella difesa moderna

La collaborazione potrà comprendere anche ricerca congiunta, cooperazione tecnologica, partenariati industriali e iniziative di investimento. L’obiettivo dichiarato è ampliare il dialogo in aree considerate rilevanti per la difesa moderna, come:

logistica

sicurezza informatica

protezione delle infrastrutture critiche

Il “Drone Deal” tra Italia e Ucraina

Le Parti stanno lavorando alla definizione di un quadro di partenariato strategico in materia di difesa, indicato come “Drone Deal”. Questo schema dovrebbe delineare obiettivi comuni, possibili settori di cooperazione e meccanismi di revisione periodica.

Un simile quadro fornirebbe una base strutturata per un dialogo costante e per lo sviluppo graduale di iniziative congiunte tra i due Paesi.

Relazioni tra i ministeri della Difesa: impegno a una cooperazione sostenibile

Italia e Ucraina hanno ribadito l’importanza delle relazioni tra il Ministero della Difesa ucraino e il Ministero della Difesa italiano, esprimendo l’intenzione di continuare a sviluppare la cooperazione in modo equilibrato, reciprocamente vantaggioso e sostenibile.

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