Crosetto lancia l’allarme: “Prepariamoci a difendere l’Italia”

Nel corso di un’intervista esclusiva al TG5, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha lanciato un forte allarme sulla situazione internazionale e sulla necessità dell’Italia di rafforzare le proprie capacità di difesa.

“Quella guerra che adesso è lontana può avvicinarsi, la Russia non ha intenzione di fermarsi. E noi dobbiamo essere pronti, in caso di necessità, a difendere il nostro Paese” ha dichiarato Crosetto con toni preoccupati.

Il Ministro ha criticato la scarsa attenzione dell’opinione pubblica italiana alle questioni geopolitiche: “Siamo più concentrati a quello che accade ora nelle nostre tasche che a ristabilire le regole del mondo”.

Crosetto ha quindi delineato un quadro allarmante di un possibile conflitto che potrebbe riguardare direttamente il nostro Paese: “Dobbiamo recuperare cinquant’anni in cui la Russia ha continuato ad armarsi e potenziare le forze armate, mentre l’Occidente quasi voleva smobilitare”.

Il Ministro ha infine sottolineato l’importanza dell’appartenenza dell’Italia alla NATO, unica garanzia credibile di difesa nazionale: “In caso di guerra, la nostra difesa non dipende solo da noi ma da molti più Paesi. Probabilmente, in questo momento non saremmo attrezzati se fossimo soli”.

Le parole di Crosetto suonano come un campanello d’allarme sulla sicurezza dell’Italia e confermano la necessità di un ammodernamento e potenziamento delle forze armate per far fronte alle nuove minacce globali.

