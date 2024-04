Crosetto dà il via alla rivoluzione sindacale nelle forze armate: ‘Buon lavoro alle Associazioni Professionali’

È stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, On. Paolo Zangrillo, d’intesa con il Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, con il quale le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) divengono pienamente operative e rappresentative del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Le APCSM sostituiscono la rappresentanza militare, nata nel 1978 e articolata su Consiglio Centrale di Rappresentanza (Co.Ce.R.), Consiglio Intermedio di Rappresentanza (Co.I.R.) e Consiglio di Base di Rappresentanza (Co.Ba.R.).

“Desidero esprimere la mia sincera gratitudine ai membri passati e attuali degli Organismi della Rappresentanza Militare per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni. In particolare, il Co.Ce.R. interforze ha rivestito un ruolo importante nell’assicurare un dialogo aperto e proficuo tra le autorità e i rappresentanti dei militari. Riconosco il significativo contributo al miglioramento delle condizioni degli uomini e delle donne in uniforme che rappresentano l’ossatura della nostra organizzazione”.

Il Ministro Crosetto ha inoltre augurato alle nascenti Associazioni Professionali di poter svolgere la loro attività in modo proficuo e costruttivo:

“Buon lavoro alle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari. Auspico un rapporto di collaborazione franco, aperto e costruttivo” e ha poi aggiunto “La Difesa è il presupposto perché esistano democrazia, pace e libertà. L’Italia ha Forze Armate straordinarie composte da personale di qualità, abituato a lavorare in ogni condizione; oggi tuttavia, occorre poter fare ancora di più; ci aspetta un importante lavoro e dobbiamo farlo insieme! A breve incontrerò personalmente il Co.Ce.R. Interforze per un saluto di commiato e di ringraziamento, e le APCSM rappresentative, per porre le basi per un proficuo dialogo”.

Sono 20 le sigle che hanno superato la soglia di rappresentatività prevista per legge e avranno il compito di tutelare gli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze Armate.

Così il Ministro Guido Crosetto in una nota stampa della Difesa.

