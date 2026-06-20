Crosetto difende Meloni dopo la battuta di Trump: “Non fa bene agli USA, all’Italia né all’alleanza”

La frase che accende il caso diplomatico

C’è una linea sottile, nella diplomazia, tra la battuta e l’incidente politico. Ed è proprio su quella linea che si inserisce l’intervento del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha scelto parole nette per commentare quella che definisce una nuova “caduta di stile” del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Il punto di partenza è una frase legata a Giorgia Meloni e all’ipotesi che la presidente del Consiglio potesse aver chiesto una fotografia. Un’idea che Crosetto respinge con decisione, quasi con incredulità: “Non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia”. Una formulazione volutamente forte, che non si limita a difendere la premier sul piano personale, ma punta a ristabilire un’immagine di autorevolezza istituzionale davanti a un episodio percepito come lesivo.

La difesa della premier diventa una questione di Stato

Nel messaggio di Crosetto non c’è soltanto la solidarietà politica a Meloni. C’è soprattutto il tentativo di spostare il discorso su un piano più alto: quello dell’interesse nazionale e della tenuta delle relazioni strategiche. Il ministro sottolinea infatti di poter immaginare “quanto le sia costato mettere da parte ciò che Trump aveva detto settimane fa”, per fare l’interesse dell’Italia, dell’Europa e dell’Occidente.

È il passaggio più politico del suo intervento. Crosetto descrive una premier che, pur ferita o comunque colpita da precedenti parole del presidente americano, avrebbe scelto di non lasciarsi guidare dalla reazione personale. Al contrario, avrebbe privilegiato la responsabilità istituzionale, la continuità dei rapporti transatlantici e il peso degli equilibri occidentali.

In questa ricostruzione, Giorgia Meloni appare come una leader chiamata a contenere l’impatto di dichiarazioni scomode, rinunciando alla replica immediata per non compromettere dossier più ampi. Ed è proprio qui che il ministro della Difesa inserisce il nodo strategico: il rapporto con gli Stati Uniti non è una relazione qualsiasi, ma una componente essenziale dell’architettura politica, militare e diplomatica dell’Occidente.

Il silenzio come scelta politica

Crosetto insiste anche su un altro punto: il costo del silenzio. Secondo il ministro, Meloni dovrà probabilmente trattenersi dal commentare l’episodio “come meriterebbe”. Una frase che lascia emergere tutta la durezza del giudizio, pur senza trasformarsi in una rottura frontale.

Il messaggio è chiaro: la premier avrebbe motivi per reagire, ma potrebbe scegliere ancora una volta la prudenza. Non per debolezza, bensì per senso delle istituzioni. In questo passaggio il tweet assume i toni di una difesa politica ma anche caratteriale: Crosetto attribuisce a Meloni una capacità di autocontrollo e di disciplina diplomatica che considera funzionale agli interessi superiori del Paese.

È un tema centrale nella politica estera: spesso il peso di una leadership si misura non soltanto dalle parole pronunciate, ma anche da quelle trattenute. Nel caso evocato da Crosetto, il non commentare diventa una forma di responsabilità. Una scelta che, nelle sue parole, avrebbe un prezzo personale e politico.

“Caduta di stile”, ma il giudizio è ancora più duro

Il cuore dell’attacco a Trump arriva quando Crosetto parla di “nuova caduta di stile del Presidente USA”. Ma subito dopo precisa che la stessa espressione, per quanto severa, rischia di essere troppo indulgente: “Per quanto ‘caduta di stile’ sia un implicito ed immeritato riconoscimento, in questo caso”.

È una frase costruita per alzare il livello della critica. Crosetto non si limita a dire che la battuta è stata infelice. Sostiene che definirla semplicemente una caduta di stile significhi, in qualche modo, concederle una dignità che non merita. Il bersaglio non è dunque solo il contenuto della battuta, ma il suo effetto politico e simbolico.

Nel linguaggio istituzionale, soprattutto quando si parla di relazioni tra alleati, parole di questo tipo pesano. E pesano ancora di più se a pronunciarle è il ministro della Difesa di un Paese che fonda una parte rilevante della propria sicurezza sulla cooperazione transatlantica e sull’appartenenza al blocco occidentale.

Il vero nodo: il danno all’alleanza

La chiusura del messaggio è quella più strategica. Crosetto afferma che “battute di questo tipo non fanno bene a nessuno”: non agli Stati Uniti, non all’Italia, non all’alleanza. In poche parole, il ministro sposta definitivamente la vicenda dal terreno della polemica personale a quello della sicurezza politica e diplomatica.

È qui che il tweet assume il profilo di un intervento da ministro della Difesa, non soltanto da esponente di governo vicino alla presidente del Consiglio. Il richiamo all’alleanza indica che il problema, per Crosetto, non è la sensibilità individuale di Meloni, ma la tenuta del rapporto tra partner che dovrebbero muoversi dentro una cornice di rispetto reciproco.

Nella prospettiva della difesa e degli affari strategici, la fiducia tra alleati non è un elemento ornamentale. È una risorsa operativa. Serve nei vertici internazionali, nelle crisi, nei dossier militari, nelle decisioni comuni che riguardano Italia, Europa, Stati Uniti e Occidente. Quando quella fiducia viene incrinata da uscite pubbliche percepite come umilianti o scomposte, il danno non resta confinato alla comunicazione politica.

Un messaggio oltre la polemica

Il tweet di Guido Crosetto è dunque molto più di una reazione a caldo. È una presa di posizione che difende Giorgia Meloni, critica apertamente Donald Trump e richiama il valore dell’alleanza occidentale. Dentro poche righe, il ministro mette insieme orgoglio nazionale, disciplina istituzionale e preoccupazione strategica.

La sostanza è netta: Meloni, secondo Crosetto, avrebbe messo da parte ciò che Trump aveva detto settimane fa per tutelare l’interesse dell’Italia, dell’Europa e dell’Occidente. Trump, invece, con una nuova uscita giudicata inappropriata, avrebbe prodotto una ferita inutile. Non solo alla premier italiana, ma alla qualità del rapporto tra alleati.

In un momento in cui le parole dei leader possono muovere equilibri, alimentare tensioni o consolidare relazioni, Crosetto sceglie di ricordare che anche una battuta può avere un costo. E che, quando riguarda un capo di governo alleato, quel costo può ricadere su tutti: sugli USA, sull’Italia e sull’alleanza.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!