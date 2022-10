Il militare che ha offerto 100 mucche per Giorgia Meloni

Ma chi è Muhoozi Kainerugaba? Chi c’è dietro questo profilo che nelle ultime ore ha stravolto Twitter con questi suoi messaggi indirizzati a quella che potrebbe diventare nel giro di due settimane la prima premier donna della storia repubblicana italiana?

La storia di Kainerugaba

Nato il 24 aprile 1974 in Tanzania Kainerugaba è, come detto, figlio del presidente ugandese Museveni. Dopo essere stato esiliato per due volte dall’Uganda a metà degli anni ‘70 e all’inizio degli anni ’80, Museventi ha preso il potere in Uganda nel 1986 e lo detiene ancora oggi alla guida del Movimento di resistenza nazionale: negli ultimi tempi si è iniziato a discutere della sua possibile successione e, nonostante in lizza ci siano stati anche altri candidati, il prescelto sarebbe proprio il figlio Muhoozi. I suoi più ardenti sostenitori hanno fatto un’intensa e spietata campagna di propaganda per far in modo che Kainerugaba possa salire al potere nel 2026 (ed è proprio su Twitter che cerco l’approvazione dei suoi follower per una sua candidatura).