Corruzione e PNRR: Arrestato il Sindaco-Carabiniere di Ceccano

FROSINONE – Un terremoto giudiziario scuote la provincia ciociara: Roberto Caligiore, sindaco di Ceccano e uomo di punta di Fratelli d’Italia nel Frusinate, è tra i tredici arrestati nell’operazione “The Good Lobby”. L’inchiesta ha svelato un sistema corruttivo legato agli appalti pubblici del PNRR e all’accoglienza migranti.

Dal Volo in Elicottero alla Poltrona di Sindaco

Il primo cittadino cinquantacinquenne, originario di Siracusa, vanta un curriculum prestigioso: carabiniere dal 1988, pilota di elicotteri e volontario della Croce Rossa. La sua ascesa politica ha segnato una svolta storica per Ceccano, trasformando l’ex roccaforte rossa in un bastione del centrodestra durante i suoi due mandati, iniziati nel 2015.

Il Sistema Corruttivo

L’indagine della Procura Europea ha portato alla luce un elaborato meccanismo di tangenti su appalti per oltre 5 milioni di euro. Nel mirino degli investigatori sono finiti tre progetti chiave: la riqualificazione del centro storico (666.500 euro), la messa in sicurezza antisismica della scuola elementare di Borgo Berardi (440.000 euro) e il restauro del Castello dei Conti (1.386.000 euro). Tutti assegnati senza regolare bando di gara.

L’Operazione e gli Arresti

L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Frosinone e dal Servizio Centrale Operativo di Roma, ha portato a dieci arresti domiciliari e tre interdizioni professionali. Il sistema prevedeva il riciclaggio delle tangenti attraverso fatturazioni false e bonifici verso società fantasma, con il denaro poi consegnato in contanti ai vertici dell’organizzazione.

La Caduta di un Simbolo

La vicenda assume particolare rilevanza considerando il ruolo di Caligiore come punto di riferimento di Fratelli d’Italia nella provincia e la sua vicinanza al deputato Massimo Ruspandini. L’arresto del sindaco-carabiniere, che aveva costruito la sua immagine su legalità e servizio pubblico, rappresenta un duro colpo per l’amministrazione locale e per il partito della Premier Meloni.

