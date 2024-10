Avetrana, Michele Misseri: «Fu un carabiniere a dirmi di accusare mia figlia Sabrina»

Sull’omicidio di Sarah Scazzi ad Avetrana, una vicenda tragica che ha riempito centinaia di pagine di cronaca, Michele Misseri continua a proclamarsi colpevole e a fare altre rivelazioni.

Nell’intervista a Far west, il programma d’inchiesta di su Rai Tre, Zio Michele (così veniva chiamato in paese) ripercorre la vicenda: è stato lui a fare ritrovare il telefonino di Sarah, sempre lui a confessare l’omicidio e a indicare il luogo in cui è stato occultato il corpo. Perché gli inquirenti non gli credono?

Misseri lancia accuse precise a chi, nei giorni dopo il delitto, lo interrogò: «​Mi diedero un paio di pastiglie la mattina e io da subito mi sentii strano. Ero confuzo. Poi fu portato in caserma e un carabiniere mi consigliò di accusare mia figlia Sabrina: «Perché tanto lei sarebbe uscita presto dal carcere».

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI