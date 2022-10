Corato, auto di un carabiniere incendiata davanti alla caserma

Quasi una sfida alle forze dell’ordine l’incendio appiccato, nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, ad una automobile parcheggiata proprio davanti alla caserma dei carabinieri di Corato. L’auto, una Hyundai Tucson, è di proprietà di un carabiniere in servizio in città. Il rogo, sviluppatosi intorno alle 3 di notte, ha avvolto l’automobile fino a consumarla. Per spegnere le fiamme sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Corato.