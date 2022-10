Quanto guadagna un militare dell’Esercito? Stipendio aggiornato al 2022

Sempre più giovani donne e uomini scelgono la carriera militare come alternativa per entrare nel mondo del lavoro. Che sia per necessità, per passione, per desiderio di dare un contributo al proprio Paese, il numero di chi ambisce a diventare soldato dell’esercito è in crescita. La selezione può essere dura, ma i concorsi si differenziano moltissimo in base al grado cui si ambisce; requisiti d’accesso diversi, così come le prove (teoriche e fisiche). Certo, nulla vieta di iniziare subito a 18 anni come VFP1 (Volontario in Ferma Prefissata di un anno) e fare carriera via via “dall’interno”, sempre tramite concorso. Scarti consistenti si rivelano anche a livello di stipendio. Naturalmente la retribuzione diventa più consistente man mano che aumentano i gradi. Cambiando ruolo all’interno della gerarchia militare aumentano, come si intuisce, le responsabilità, e dunque anche il compenso.