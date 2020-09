Contratto Forze di Polizia, 7 ottobre riunione tecnica sul prossimo rinnovo

Avvio della trattativa per il contratto di lavoro scaduto da 625 giorni e reperimento di ulteriori risorse, rafforzamento delle misure di tutela della salute dei poliziotti in relazione all’emergenza Covid-19, risposte concrete a problemi cronici legati a carenza degli organici, alle assunzioni, al regolare pagamento degli straordinari e delle indennita’.

Sono le richieste che la Federazione Silp Cgil – Uil Polizia ha presentato stamani al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso di un incontro svoltosi al Viminale con tutte le organizzazioni sindacali. Il ministro ha annunciato che il 7 ottobre ci sara’ una riunione tecnica propedeutica legata al rinnovo del contratto.

“Abbiamo sollecitato con forza che subito dopo segua un incontro con le organizzazioni sindacali – ha detto il segretario del Silp-Cgil Daniele Tissone – le donne e gli uomini della Polizia, con spirito di sacrificio e professionalita’ tutelano ogni giorno la sicurezza dei cittadini, sono fondamentali per la democrazia e la liberta’ e svolgono un ruolo insostituibile per l’Italia e per la tenuta delle stesse Istituzioni. Un patrimonio da valorizzare e non depauperare, partendo da segnali di attenzione concreti”.