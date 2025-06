Concorso per quasi 5000 Carabinieri 2025: tutto quello che devi sapere per entrare nell’Arma

È stato indetto un concorso pubblico per esami e titoli per l’ammissione di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale nel ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma. Un’opportunità importante per chi sogna una carriera nelle Forze Armate. Scopriamo tutti i dettagli e come candidarsi.

Posti disponibili e suddivisione

Il bando ufficiale per il concorso Carabinieri 2025 prevede un totale di 4.918 posti, così ripartiti:

3.421 posti riservati ai volontari in ferma prefissata (VFP1/VFP4) in servizio o congedo.

riservati ai in servizio o congedo. 1.465 posti riservati ai cittadini italiani civili .

riservati ai . 32 posti riservati a candidati in possesso di attestato di bilinguismo livello A2 , rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, suddivisi in: 22 per volontari in ferma; 10 per civili.

riservati a candidati in possesso di , rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, suddivisi in:

In caso di posti non coperti nelle riserve a) e c), questi verranno riassegnati agli altri candidati idonei.

Specializzazione forestale, ambientale e agroalimentare

Sono previsti 197 posti con specializzazione ambientale, così ripartiti:

138 posti per i vincitori della riserva militare (lettera a).

per i vincitori della riserva militare (lettera a). 59 posti per i vincitori civili (lettera b).

In caso di formazione a cicli, la distribuzione sarà proporzionale.

Requisiti per partecipare

I requisiti generali e specifici variano in base alla categoria di riserva scelta.

Per i volontari (lettera a)

Età massima 25 anni compiuti;

compiuti; Almeno 12 mesi di servizio come VFP1 o VFP4;

come VFP1 o VFP4; Diploma di scuola media inferiore se in servizio o congedati entro il 31/12/2020, diploma di scuola superiore per i successivi.

Per i civili (lettera b)

Età compresa tra 18 e 24 anni (17 con consenso genitoriale);

(17 con consenso genitoriale); Diploma di scuola superiore (anche da conseguire nell’anno scolastico 2024/25).

Per i candidati con bilinguismo (lettera c)

Devono possedere gli stessi requisiti delle categorie a) e b), con in più l’attestato A2 di bilinguismo italiano-tedesco.

Requisiti morali e di condotta

I candidati devono:

Godere dei diritti civili e politici ;

; Non avere condanne penali ;

; Avere condotta incensurabile ;

; Non essere stati destituiti da pubblici uffici ;

; Non essere sottoposti a misure di prevenzione.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Portale inPA:

Collegarsi al sito www.carabinieri.it – sezione Concorsi;

Autenticarsi tramite SPID livello 2 ;

; Compilare i dati richiesti;

Allegare una fototessera digitale ;

; Indicare una PEC personale, obbligatoria per comunicazioni ufficiali.

Documentazione richiesta

I candidati dovranno fornire:

Dati anagrafici e titolo di studio ;

; Posizione giuridica militare , se applicabile;

, se applicabile; Eventuali titoli di merito (lingue, qualifiche, corsi);

(lingue, qualifiche, corsi); Dichiarazioni penali e disciplinari ;

; Preferenza per l’eventuale impiego nella specializzazione ambientale.

Preparati al meglio per il concorso

Preparati in modo efficace al concorso con i corsi specifici di Sviluppo e Formazione (clicca qui).

I percorsi formativi sono studiati appositamente per supportarti in tutte le fasi della selezione, dalle prove culturali a quelle fisiche, con materiali didattici aggiornati e docenti esperti nel settore.

La preparazione mirata può fare la differenza tra il superamento e il fallimento di questo concorso altamente competitivo. Non lasciare al caso la tua futura carriera: investi nella tua formazione per massimizzare le possibilità di successo.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI