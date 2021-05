Concorsi Esercito, Aeronautica e Marina passati grazie ad algoritmo: tutti assolti

Gli imputati erano quasi tutti delle province di Caserta – Santa Maria Capua Vetere, Marcianise, Vitulazio – e Napoli. Tutti erano accusati di ricettazione. Secondo l’accusa avrebbero acquistato e poi rivenduto ad altri concorrenti la formula per rispondere esattamente alle domande del concorso oltre al compendio (la pandetta) per rispondere a tutti i quiz di matematica e logica. Si tratta del filone di inchiesta che riguardava i concorsi nella Difesa (Esercito, Aeronautica e Marina Militare).

Nel corso del processo i difesori hanno chiesto la derubricazione del reato di ricettazione in appropriazione di cose avute per errore o caso fortuito, reato procedibile a querela (che in questo caso non c’è stata). Il giudice è andato oltre assolvendo tutti. Nel collegio difensivo sono stati impegnati, tra gli altri, gli avvocati Andrea Piccolo, Daniela De Luca, Giuseppe Ferraro, Monica Perrotta, Gaetano Argenziano e Giuseppe Tuccillo.