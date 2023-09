Concorso Allievi Finanzieri 2023: Un’opportunità aperta ai civili

Il 2023 porta con sé una nuova e promettente opportunità per i giovani desiderosi di intraprendere una carriera nella Guardia di Finanza. Il bando di concorso per l’ammissione di 1673 nuovi allievi finanzieri è stato pubblicato, offrendo una varietà di percorsi e specializzazioni per aspiranti membri delle forze dell’ordine. Questo concorso è aperto non solo ai volontari delle Forze Armate, ma anche ai cittadini civili, ampliando così il pool di candidati idonei.

Distribuzione dei posti

I posti disponibili sono suddivisi in modo dettagliato per soddisfare le esigenze e le aspirazioni dei futuri allievi finanzieri. Ecco una panoramica della distribuzione dei posti:

1. Contingente Ordinario (1461 posti):

– 171 posti per la specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”, di cui 2 riservati ai bilingui.

– 33 posti per la specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”, di cui 5 riservati ai bilingui.

– 1257 posti per cittadini italiani non specializzati, di cui 880 riservati ai Volontari in Ferma Prefissata delle Forze Armate.

– 377 posti per altri cittadini italiani, di cui 14 riservati ai bilingui.

2. Contingente di Mare (212 posti):

– 148 posti per Volontari in Ferma Prefissata delle Forze Armate:

– 74 posti per la specializzazione “Nocchiere”.

– 42 posti per la specializzazione “Motorista navale”.

– 32 posti per la specializzazione “Operatore di sistema”.

– 64 posti per cittadini italiani idonei, così suddivisi:

– 32 posti per la specializzazione “Nocchiere”.

– 18 posti per la specializzazione “Motorista navale”.

– 14 posti per la specializzazione “Operatore di sistema”.

Requisiti del Concorso

Per partecipare al Concorso 1673 Allievi Finanzieri 2023, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. Essere cittadini italiani con diritti civili e politici.

2. Aver compiuto il 18º anno di età e non superare il 24º anno di età (26º per i Volontari in Ferma Prefissata) entro il 21 Ottobre 2023. Il limite massimo di età può essere esteso di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, ma non oltre tre anni per coloro che hanno svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato entro il 6 luglio 2017.

3. Possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità), tranne i volontari delle Forze armate in servizio al 31 dicembre 2020 o congedati entro tale data, a cui è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media).

Presentazione della Domanda

I candidati interessati devono presentare la loro domanda di partecipazione al concorso entro le ore 12 del 21 Ottobre 2023. La procedura di candidatura avviene online attraverso il Portale dei Concorsi della Guardia di Finanza. Tutti i dettagli e le istruzioni specifiche sono contenuti nel Bando di Concorso.

Prove del Concorso

Il processo di selezione per il Concorso Allievi Finanzieri 2023 comprende diverse fasi di valutazione:

a) Prova scritta di preselezione: Consiste in un questionario a risposta multipla e inizia il 6 Novembre 2023.

b) Prove di efficienza fisica: Valutazione dell’idoneità fisica dei candidati.

c) Accertamento dell’idoneità psico-fisica: Verifica della salute mentale e fisica dei partecipanti.

d) Accertamento dell’idoneità attitudinale: Valutazione delle competenze e delle attitudini dei candidati.

e) Accertamento dell’idoneità al servizio “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”: Solo per i candidati che concorrono per i relativi posti.

f) Accertamento dell’idoneità al servizio “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”: Solo per i candidati che concorrono per i relativi posti.

g) Valutazione dei titoli: Considerazione dei titoli di studio e delle esperienze pregresse.

Prepararsi al meglio per il successo: i corsi offerti da Infodifesa

Per affrontare al meglio il Concorso è fondamentale dedicare del tempo alla preparazione adeguata. In tal senso, Infodifesa offre la possibilità di partecipare a corsi a distanza, organizzati da docenti altamente qualificati. Questi corsi forniscono le giuste strategie e metodologie per affrontare al meglio le diverse prove del concorso, consentendo ai candidati di acquisire le competenze necessarie per superare con successo le selezioni e realizzare il proprio sogno di diventare poliziotti.

Contattare Infodifesa per ulteriori informazioni e modalità di preparazione al concorso

Se sei interessato a partecipare al Concorso e desideri ottenere maggiori informazioni sui corsi di preparazione offerti da Infodifesa, non esitare a contattarci. Puoi inviare un’email a redazione@infodifesa.it per ricevere tutte le informazioni necessarie sulle opportunità offerte dalla carriera di poliziotto e sulle modalità di preparazione al concorso. Non perdere l’occasione di realizzare il tuo sogno e di contribuire alla sicurezza del nostro Paese.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI