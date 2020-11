Carla non ce l’ha fatta, il suo alpino Stefano la piange dopo la serenata davanti all’ospedale

Carla non ce l’ha fatta e suo marito, Stefano Bozzini la sta piangendo in queste ore insieme alla sua famiglia. L’alpino, 81 anni, l’8 novembre le aveva suonato una serenata con la fisarmonica seduto davanti alla finestra dell’ospedale di Castelsangiovanni dove sua moglie era ricoverata (non per Covid).

Un gesto dolcissimo che aveva fatto il giro del mondo, oggi la triste notizia: Carla non ce l’ha fatta. La notizia del suo gesto, un atto d’amore verso la propria amata, era stata ripresa da numerose testate nazionali e internazionali tra cui The Guardian, Cnn, Indipendent e Daily Mail.

Il video girato con il cellulare dal figlio Maurizio era stato condiviso anche sui sociali migliaia di volte. La moglie Carla era poi uscita dall’ospedale. Ma purtroppo non ce l’ha fatta.