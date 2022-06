Carabinieri rubarono 11 mila euro in casa di un pusher e poi tentarono di insabbiare tutto: condannati￼

Peggio la toppa del buco, fino a creare le condizioni per una condanna addirittura per frode processuale: e così, per essersi tenuti 11mila euro perquisendo casa di uno spacciatore arrestato, e poi, quando hanno iniziato a temere di essere scoperti, per essere tornati a casa per rimetterceli, nonché per essere entrati nel sistema informatico delle intercettazioni allo scopo di cancellare due frasi che potevano comprometterli, il vice brigadiere Luigi Marcone e l’appuntato scelto Giuseppe Grande dei carabinieri in servizio nel 2017 a Rho sono stati condannati in primo grado — rispettivamente a 5 anni e 1 mese e a 4 anni e 11 mesi — per le ipotesi di reato di falso ideologico e materiale, accesso abusivo a sistema informatico, frode in processo penale e peculato.

La storia — sfociata giovedì nella sentenza del giudice Carlo Cotta della decima sezione penale del Tribunale — sarebbe potuta emergere già nel 2018 da una colorita segnalazione, contro colleghi che avevano voluto «insabbiare», firmata da un altro militare: che però ne aveva ricavato un processo disciplinare, una denuncia alla Procura militare di Verona per insubordinazione (assolto), e un trasferimento.

Alla fine di un movimentato inseguimento a Stezzano, in provincia di Bergamo, era capitato che il 18 settembre 2017 i carabinieri di Rho avessero sequestrato 250 chili di marijuana e arrestato un cittadino marocchino in una grossa inchiesta antidroga della Procura milanese, ma avessero attestato di non aver trovato nulla nella perquisizione a casa a Dalmine. Tanto che, quando la moglie dell’arrestato aveva telefonato in caserma e detto che non trovava più 11mila euro, i due carabinieri le avevano assicurato che si sbagliava di sicuro. Ma a spiazzare i carabinieri era stato il fatto che alle 21.10 del 19 settembre l’arrestato, chissà come con un cellulare, dal carcere avesse telefonato alla moglie intercettata e discusso con lei dei soldi spariti nella perquisizione: «Hai visto che ladri che sono?», «Adesso hai visto che hanno portato via 11». I due carabinieri inventano quindi una sopravvenuta esigenza investigativa per chiedere il 20 settembre l’ok a una nuova perquisizione, che il pm dell’indagine antidroga (pur senza poter immaginare che vogliano farla per poter rimettere in casa il denaro) comunque nega; e allora i carabinieri ripiegano sul tornare lo stesso a casa, attestando d’aver reincontrato per caso la donna, di esserne stati invitati a salire a casa, e lì di averla aiutata a cercare meglio i soldi e (guardacaso) a ritrovarli.