Carabinieri, arriva l’elicottero da 1.000 cavalli: oltre 280 km/h per sorvegliare la Sardegna dall’alto

A Olbia il nuovo AW119Kx assegnato al 10° Nucleo elicotteri

Un nuovo elicottero AW119Kx, altamente innovativo, è stato assegnato al 10° Nucleo elicotteri carabinieri di Olbia. Il velivolo, operativo dal 15 giugno, ha già iniziato a sorvolare il territorio e oggi, 19 giugno, è stato presentato alla stampa nella sede di Venafiorita.

Alla presentazione hanno preso parte il comandante provinciale dei carabinieri di Sassari, colonnello Antonio Maione, e il comandante del 10° Nucleo elicotteri di Olbia, colonnello Domenico Savino.

Si tratta del primo elicottero di questo modello assegnato in Sardegna, nell’ambito di un più ampio progetto di ammodernamento e potenziamento della flotta aerea dell’Arma dei Carabinieri a livello nazionale.

Un investimento da circa 6,7 milioni di euro

Il costo del nuovo elicottero si aggira intorno ai 6,7 milioni di euro. Una cifra che riflette le elevate capacità operative del velivolo, pensato per garantire un supporto rapido, versatile e tecnologicamente avanzato alle attività dell’Arma sul territorio.

L’AW119Kx potrà essere impiegato in un ampio ventaglio di missioni: dalle ricerche alle perlustrazioni, dai servizi di ordine pubblico alle attività di supporto in favore dell’Arma territoriale e dei reparti specializzati dei Carabinieri.

Velocità oltre i 280 chilometri orari e autonomia di quattro ore

A illustrare le caratteristiche tecniche del nuovo mezzo è stato il colonnello Domenico Savino.

«È un elicottero di ampie prestazioni tecniche – ha spiegato –. Ha una turbina di mille cavalli che consente di raggiungere velocità elevate, più di 280 chilometri all’ora, a una quota di quasi 5mila metri, con un’autonomia di volo di quattro ore che lo contraddistingue dagli altri elicotteri».

Il velivolo può atterrare su qualsiasi superficie e trasportare fino a 8 persone, garantendo così flessibilità operativa anche in scenari complessi o in aree difficilmente raggiungibili via terra.

Telecamera ad alta definizione collegata alla centrale operativa

Tra gli elementi più rilevanti del nuovo AW119Kx c’è la dotazione tecnologica di bordo. L’elicottero è infatti equipaggiato con una telecamera ad alta definizione in grado di trasmettere le immagini direttamente alla centrale operativa.

Una capacità che consente di monitorare in tempo reale il territorio e di fornire alle pattuglie a terra un quadro immediato della situazione. L’elicottero diventa così un vero “occhio dall’alto”, utile tanto nella prevenzione quanto nella gestione di eventuali interventi.

Abilitato al volo notturno: controlli anche contro reati ambientali e piantagioni illegali

Il nuovo elicottero è abilitato anche al volo notturno. Questa caratteristica ne amplia ulteriormente l’impiego operativo, rendendolo disponibile per attività di sorveglianza e intervento anche nelle ore serali e notturne.

Tra i possibili utilizzi ci sono il contrasto ai reati ambientali, con l’individuazione di discariche abusive, e il supporto alle attività contro altre forme di illegalità, tra cui la coltivazione di piantagioni di cannabis.

Estate in Sardegna, controlli rafforzati con l’arrivo dei rinforzi

L’entrata in servizio del nuovo AW119Kx arriva all’inizio della stagione estiva, in un territorio caratterizzato da flussi turistici imponenti. Proprio in questa fase, la sorveglianza aerea assume un ruolo strategico nel dispositivo di controllo del territorio.

A sottolinearlo è stato il comandante provinciale dei carabinieri di Sassari, colonnello Antonio Maione.

«Ci prepariamo alla stagione estiva con un dispositivo di controllo del territorio integrato, dove la presenza di questo elicottero rappresenta un apporto importante nell’ottica della sorveglianza aerea. È un occhio dall’alto rispetto alle pattuglie».

Il controllo del territorio sarà potenziato anche con i rinforzi estivi, attraverso squadre operative in arrivo dal Lazio.

Maione: “Fondamentale per prevenzione e contrasto dei reati”

Secondo il colonnello Maione, l’assegnazione del nuovo elicottero rappresenta un rafforzamento concreto della capacità operativa dell’Arma in Sardegna.

«La Sardegna è tra le prime regioni d’Italia ad avere beneficiato dell’assegnazione di quest’ultimo modello di elicottero – ha spiegato – e sarà fondamentale sia sul fronte della prevenzione, con la sorveglianza dall’alto, che nel contrasto dei reati e di potenziali criticità, con interventi incisivi ed efficaci».

L’AW119Kx entra così nella piena disponibilità del 10° Nucleo elicotteri carabinieri di Olbia, pronto a operare su un territorio esteso e complesso, dove la tempestività degli interventi e la capacità di osservazione dall’alto possono fare la differenza.

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