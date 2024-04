Cordoglio dell’Arma dei Carabinieri per la tragica scomparsa di due militari

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile si è consumata una tragedia che ha colpito l’Arma dei Carabinieri e l’intero Paese. Due giovani militari, il Maresciallo Francesco Pastore e il Carabiniere Francesco Ferraro, sono deceduti in un incidente stradale avvenuto a Campagna, in provincia di Salerno, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Con loro anche il Carabiniere Paolo Volpe, rimasto gravemente ferito e al quale vanno gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta l’Arma.

Appena appresa la notizia, il Comandante Generale Teo Luzi ha voluto esprimere il suo “profondo cordoglio alle famiglie dei due caduti” manifestando la vicinanza dell’intera Istituzione in un momento di così grande dolore.

Anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha manifestato il suo profondo dolore: “Con profondo dolore esprimo, a nome mio e di tutta la famiglia Difesa, i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari del Maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere Francesco Ferraro, militari dell’Arma scomparsi ieri sera a causa di un tragico incidente stradale durante lo svolgimento del loro servizio di controllo del territorio”.

Anche il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, manifesta il suo “profondo cordoglio” e la vicinanza alle famiglie dei giovani servitori dello Stato tragicamente scomparsi, e si unisce ai sentimenti di augurio per il recupero del Carabiniere ferito.

Le più alte cariche dello Stato hanno fatto pervenire messaggi di cordoglio e solidarietà alle famiglie Pastore e Ferraro, sottolineando il grande sacrificio compiuto dai due militari nell’adempimento del loro dovere verso la popolazione.

I funerali solenni dei due Carabinieri caduti si svolgeranno nei prossimi giorni nelle rispettive città di origine, in Puglia, e vedranno la partecipazione di tutta l’Arma oltre che della cittadinanza grata per l’impegno profuso da questi servitori dello Stato.

