Tragedia familiare a Gallarate: ex poliziotto spara alla moglie e si toglie la vita

GALLARATE – Una vera e propria tragedia familiare si è consumata ieri a Gallarate, in provincia di Varese, dove un uomo di 70 anni, Roberto Iuliano, ex poliziotto in pensione, ha prima ucciso la moglie Nadia Gentili, coetanea, per poi togliersi la vita con la stessa arma. A fare la drammatica scoperta è stato il figlio della coppia, che non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori, si è recato presso la loro abitazione, trovandoli morti.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti sul luogo, l’uomo avrebbe utilizzato per il folle gesto una pistola legalmente detenuta. L’omicidio-suicidio risalirebbe a qualche giorno fa. Non sono stati rinvenuti biglietti o messaggi che possano far luce sul movente.

I coniugi, sposati da oltre 50 anni, non avevano mai manifestato particolari dissapori. I vicini li descrivono come una coppia affiatata e cordiale. Nessun evento recente farebbe pensare ad una simile tragedia.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per ascoltare parenti e amici alla ricerca di elementi utili a capire cosa possa aver armato la mano dell’uomo. Si stanno inoltre valutando le condizioni di salute dei due coniugi per verificare se uno di essi soffrisse di particolari patologie.

Una vicenda che lascia attonita la comunità di Gallarate e che pone l’accento su un dramma familiare i cui contorni restano ancora tutti da chiarire.

