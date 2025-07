Carabinieri: muore il luogotenente Nicola Marino, volto stimato dell’Arma in Alto Adige

Un malore fatale tra le montagne che amava

Domenica 27 luglio, una giornata serena di mezza estate si è tinta di lutto in Alto Adige. Intorno alla tarda mattinata, il luogotenente carica speciale Nicola Marino, 59 anni, comandante della Stazione dei Carabinieri di San Vigilio di Marebbe, è deceduto mentre affrontava la ferrata Le Cordes, sul gruppo del Gardenaccia, in Val Badia.

Stava percorrendo l’itinerario alpinistico quando è stato colto da un malore improvviso. Inutili i soccorsi, arrivati tempestivamente in elicottero: per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia ha lasciato sgomenta l’intera comunità, sia civile che militare.

Un punto di riferimento per la comunità

Al comando della stazione di San Vigilio dal 2005, Marino era un pilastro dell’Arma in Val Badia. Figura autorevole ma al tempo stesso cordiale, era conosciuto per il suo spirito di servizio, la disponibilità verso i cittadini e la capacità di mediazione nei momenti più delicati.

Il suo volto era noto non solo tra le uniformi, ma anche tra i cittadini, gli amministratori locali e le famiglie della valle. In quasi vent’anni di servizio a San Vigilio, aveva saputo conquistarsi la fiducia e l’affetto della popolazione, diventando un simbolo di presenza rassicurante e professionalità.

Una famiglia spezzata dal dolore

Nicola Marino lascia tre figli, a cui va il pensiero e l’abbraccio dell’intera comunità altoatesina in queste ore di lutto. Dietro la divisa, un padre e un uomo che viveva con discrezione e dedizione la sua vita privata, lontano dai riflettori ma sempre presente per i suoi cari.

Una montagna silenziosa testimone dell’ultimo viaggio

La ferrata Le Cordes, incastonata tra le maestose vette del Gardenaccia, è ora il luogo silenzioso dell’ultimo passo di un uomo che amava profondamente la montagna. Un paradosso amaro: proprio in quel paesaggio che tante volte aveva percorso e ammirato, si è chiuso il cammino di un servitore dello Stato.

