Carabinieri, maresciallo si toglie la vita. 3 suicidi in 10 giorni nell’Arma.

Un’altra tragedia ha colpito l’Arma dei carabinieri. Ieri pomeriggio è stato rinvenuto il cadavere di un maresciallo dell’Arma dei carabinieri 55enne, in servizio in provincia di Asti.

Un’azione sulla quale sono in corso indagini e che né superiori né colleghi del maresciallo che hanno fatto la tragica scoperta riescono a spiegarsi.

Il maresciallo si sarebbe è tolto la vita con l’arma di servizio. Il 31 agosto un maresciallo maggiore si era tolto la vita in caserma nel comando provinciale di Viterbo. Il 27 agosto un appuntato scelto si era tolto la la vita in provincia di Firenze. 3 suicidi in pochissimi giorni.

Torna prepotente il problema dei suicidi fra gli appartenenti alle forze dell’ordine. Le cifre negli ultimi anni sono sempre più allarmanti. E da più parti si invocano interventi che tendano a fornire un supporto ancor pìù forte rispetto a quanto non si stia già facendo

38 le Vittime dall’inizio dell’anno. 16 nella sola Arma dei Carabinieri. La media quasi uno a settimana. Una conta senza fine che Infodifesa porta avanti nel rispetto di chi non ha avuto la forza e la voce di urlare. Una strage che colpisce chi ha deciso di servire lo Stato.