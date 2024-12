Carabinieri, Gen. Luongo: “Non abbiate paura di fare le cose, andate sempre con lo sguardo avanti”. 321 nuovi Allievi giurano fedeltà alla Repubblica

ROMA – Cerimonia solenne alla Scuola Allievi Carabinieri: 321 nuovi militari giurano fedeltà

In una cornice di grande solennità, 321 Allievi Carabinieri hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione. La cerimonia, svoltasi al cospetto della Bandiera di Guerra dell’Arma, ha visto il tradizionale momento dell’apposizione degli alamari, simbolo distintivo dei Carabinieri.

Il corso, significativamente intitolato al Carabiniere M.O.V.M. “alla memoria” Daniele Bondi, eroe della Resistenza che sacrificò la propria vita rimanendo fedele al giuramento prestato, ha visto la partecipazione di autorità di primo piano dell’Arma e dei familiari degli Allievi.

Nel suo discorso, il Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, ha rivolto parole cariche di significato ai giovani Carabinieri: “Credete nelle vostre idee, trasformatele in azioni concrete. Siate orgogliosi dell’uniforme che indossate e onorate quanti, anche perdendo la vita, hanno sempre lavorato con fermezza e saviezza di intenti, come dissero i nostri padri.”

Particolarmente toccante il momento in cui il Comandante ha sottolineato la missione sociale dell’Arma: “Il vostro operato sarà denso di responsabilità e andrà ben oltre i compiti di polizia: sarà infatti rassicurazione, assistenza, soccorso e sostegno delle popolazioni che guardano sempre al Carabiniere con amorevole fiducia.

“Vi attenderà il servizio presso le nostre preziose Stazioni, porte della speranza, anima dell’Arma e faro luminoso nel sistema della sicurezza nazionale. Ricordate, come diceva Aristotele: ‘Ciò che dobbiamo imparare a fare lo impariamo solo facendolo’. Non abbiate paura di fare le cose, andate sempre con lo sguardo avanti. In tutti voi, nel vostro spirito di cambiamento, nella vostra creatività, nella vostra capacità di contaminare positivamente la collettività, ripongo la mia personale massima fiducia”.

I neo-Carabinieri saranno ora impiegati nei reparti del Comando Provinciale di Roma, dove contribuiranno alla gestione degli imminenti eventi giubilari nella Capitale.

La cerimonia si è conclusa con l’apposizione degli alamari, momento culminante della tradizione dell’Arma, accompagnato dalla storica formula che ricorda il valore di questo simbolo sacro per ogni Carabiniere.

