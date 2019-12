Carabinieri, Correttivi Riordino. Lo schema riepilogativo per ogni ruolo

I delegati del Co.Ce.R. carabinieri CAT “D” V. Romeo. G. Rufolo, E.Cursi e G. Mazzeo CC Forestale CAT. “B” A.Pirisi, C. Caforio e A, Greco. hanno divulgato il seguente schema riepilogativo dei correttivi al riordino delle carriere per ogni ruolo.

Categoria “A” Ufficiali

– estensione delle norme contrattuali (non economiche) 2016-2018:

– inserimento di misure di salvaguardia economica per i Capitani con oltre 13 anni di “spallina”;

– fissazione degli avanzamenti a scelta al 1’ gennaio;

– introduzione della facoltà di transito di Magg./Ten. Col. non idonei al s.m.i. nei ruoli civili;

– allineamento “a domanda” – a decorrere dal 1 gennaio 2021 – dei limiti ordinamentali di collocamento in congedo per il personale dei ruoli Forestali iniziali;

Categoria “B” Ispettori

– promozione con decorrenza 01.01.2020 al grado di Luogotenente dei Marescialli Maggiori ex M.A.s.UPS – 8 come da tabelle che segue:

Anni di permanenza nel grado Ex MASUPS Anzianità da ex MASUPS Promozione a LGT Promozione a LGT C.S. EX MASUPS 8 Anno 2010 01.01.2018 01.01.2020 EX MASUPS 7 Anno 2011 01.01.2019 01.01.2020 EX MASUPS 6 Anno 2012 01.01.2020 01.01.2021 EX MASUPS 5 Anno 2013 01.01.2020 01.01.2022 EX MASUPS 4 Anno 2014 01.01.2020 01.01.2023 EX MASUPS 3 Anno 2015 01.01.2020 01.01.2024 EX MASUPS 2 Anno 2016 01.01.2020 01.01.2025 EX MASUPS 1 Anno 2017 01.01.2020 01.01.2026

– promozione con decorrenza 01.01.2021 al grado di luogotenente dei Marescialli Maggiori ex M.C. + 8

Categoria “C” Sovrintendenti

– permanenza nei tre gradi sarà 4 – 5 – 6 anni (invece di 5 – 5 – 8) con anticipazioni nei gradi successivi

per i più anziani;

– concorso straordinario ad esaurimento per la qualifica speciale per nr.600 posti divisi in due anni;

– istituzione del concorso per titoli ed esami per M.llo per il personale più giovane;

– riconoscimento assegno ad personam per tutti i vice brigadieri che hanno fatto i corsi negli anni 2013

– 2014 – 2015 – 2016 – 2017 indossando il grado di appuntato scelto con parametro 113.25;

– una tantum ai brigadieri QS ai Brig + 4 ed a quelli non promossi QS nel 2017 a causa degli

avanzamenti per terzi;

– una tantum per il grado apicale.

Categoria “D” Appuntati e Carabinieri

– incremento dell’assegno funzionale a 17 anni;

– riduzione carriera – il grado apicale verrebbe raggiunto dopo 19 anni (invece di 22) -;

– da Car a Crs 5 anni;

– da Crs a App 5 anni;

– da App a Aps 4 anni;

– da Aps a Aps QS 5 anni;

– avanzamento al grado di V.B. (sono previsti 3500 posti extraorganico); tale provvedimento consentirebbe agli Aps QS anziani di avanzare istanza per accedere alla riserva di 650 posti per i prossimi 5 anni (requisiti richiesti almeno 50 anni di età e note caratteristiche superiore alla media)

– una tantum per il grado apicale.