Carabiniere travolto e ucciso. L’investitore chiede l’affidamento in prova. La figlia dell’appuntato: «Legge sbagliata»

Emanuele Anzini morì a un posto di controllo a Terno d’Isola, nel 2019. La condanna a 6 anni è diventata definitiva, ma l’imputato resta libero. Nel paese abruzzese dei genitori gli è stata intitolata la piazza

La piazza di Poggio Filippo dedicata ad Emanuele Anzini

Chi era Emanuele Anzini

Emanuele Anzini era un appuntato scelto dei carabinieri originario di Sulmona e lavorava al Radiomobile di Zogno, ogni volta che poteva tornava dove la famiglia d’estate si riunisce. Ha perso la vita il 17 giugno 2019, a 41 anni, 22 da carabiniere, a un posto di controllo in via Padre Albisetti, a Terno d’Isola. Sono le 3 di notte quando intima l’alt all’Audi A3 guidata da Matteo Colombi Manzi, aiuto cuoco di Sotto il Monte, che oggi ha 37 anni. L’automobilista tenta un «repentino scarto», dirà il consulente del pm, ma centra Anzini, lo scaraventa a 50 metri e tira dritto, per tornare indietro più tardi. Aveva bevuto quasi cinque volte sopra il limite e, dirà al giudice, si era distratto con il telefonino. Anzini muore: omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. Il 14 febbraio 2020, Colombi Manzi viene condannato a 9 anni; in appello, il 13 aprile 2021 diventano 6 anni, 2 mesi e 20 giorni patteggiati.

Sentenza esecutiva

La sentenza è diventata esecutiva, significa che va scontata, ma l’esecuzione è sospesa e, salvo sgarri con il programma, Colombi Manzi non dovrebbe andare in carcere. Glielo consente la legge. Con un pre sofferto di 3 mesi e 22 giorni, tra cella e domiciliari, la pena da espiare resta sotto i 6 anni e può scontarla con l’affidamento in prova (speciale) ai servizi sociali. Per chi, come lui, ha un problema di dipendenza il limite di 4 anni per saldare il conto con la giustizia in una forma alternativa al carcere sale di due. Con l’avvocato Federico Riva è in attesa che il tribunale di sorveglianza fissi l’udienza per decidere. Intanto, segue un percorso al Sert, lavora in un’azienda ed è diventato papà. Ha risarcito la famiglia del carabiniere, l’associazione Familiari vittime della strada e l’associazione Sostenitori e amici della polizia stradale, parti civili.

L’Arma non si era costituita, su scelta della Presidenza del consiglio dei ministri dietro parere dell’Avvocatura. Ma l’allora comandante provinciale dei carabinieri Paolo Storoni aveva voluto esserci e, fuori dal tribunale, il giorno dell’udienza si era intrattenuto a lungo con Sara. Lei sta studiando all’Università, la triennale di Scienze della comunicazione, spera di laurearsi a breve per poi iniziare la magistrale. «Se voglio ancora entrare nei carabinieri? Certo, la divisa sarà un modo per avere papà più vicino, anche se non alleggerirà il dolore».