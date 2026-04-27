Carabiniere suicida in caserma, il papà: “Le persone che ti hanno indotto a fare questo gesto avranno quanto meritano”

Lo sfogo del padre di Giovanni Sparaco mette sotto accusa il clima vissuto dal militare

C’è il dolore inconsolabile di un padre, ma soprattutto c’è un’accusa che pesa come un macigno nella lettera scritta dopo la morte di Giovanni Sparaco, il carabiniere di 25 anni originario di Curti, nel Casertano, morto suicida nella caserma del comando provinciale di La Spezia. Non un messaggio generico, non un saluto straziante affidato al lutto: nelle righe dedicate al figlio compaiono parole precise, durissime, che chiamano in causa il contesto umano e professionale in cui il giovane viveva da tempo.

Il passaggio centrale della lettera è quello in cui il padre scrive: “Hai sofferto in silenzio quando scoprivi la cattiveria della gente, che aveva la tua stessa divisa e con azioni vili ti discriminava e ti criticava. Hai subito persecuzioni e cattiverie di ogni genere, che ti facevano male”. È qui che il dolore privato si trasforma in un atto d’accusa pubblico. Ed è qui che la vicenda cambia peso, perché dietro il gesto estremo non viene evocata solo una sofferenza personale, ma un possibile logoramento maturato dentro il luogo di lavoro.

La morte in caserma e l’inchiesta aperta dalla Procura

Giovanni Sparaco si è tolto la vita il 18 aprile scorso nella sede del comando provinciale di La Spezia, dove prestava servizio. Secondo quanto ricostruito, avrebbe utilizzato la pistola d’ordinanza. Sulla morte del giovane carabiniere la Procura di La Spezia ha aperto un’inchiesta al momento senza ipotesi di reato.

La lettera del padre, nel frattempo, è diventata il documento più pesante e più delicato dell’intera vicenda. Perché non si limita a raccontare la disperazione di una famiglia distrutta, ma indica una direzione precisa: quella di presunte vessazioni, discriminazioni e ostilità subite dal militare. Un impianto accusatorio che adesso potrebbe spingere a ulteriori approfondimenti investigativi.

Le frasi più dure della lettera: “L’invidia e la crudeltà continua di alcuni tuoi colleghi”

Nel testo, il padre non si ferma a evocare un disagio indistinto. Va oltre. Punta il dito contro alcuni colleghi e scrive: “L’invidia e la crudeltà continua di alcuni tuoi colleghi per i tuoi risultati professionali ti hanno fatto stancare, perdere d’animo e rinunciare alla vita”.

Sono parole che non lasciano spazio all’equivoco. La tesi del padre è netta: il figlio sarebbe stato schiacciato da un clima diventato insostenibile. Non una crisi improvvisa, dunque, ma un malessere cresciuto nel tempo, nel silenzio e nella solitudine. E ancora, nella parte finale della lettera, arriva la promessa che suona come una richiesta di giustizia e insieme come un giuramento personale: “Ti prometto che, con l’aiuto della magistratura e della tua amata Arma dei carabinieri, le persone che ti hanno indotto a fare questo gesto avranno quanto meritano”.

Il ritratto del giovane carabiniere e quel futuro spezzato a 25 anni

Nelle stesse righe in cui accusa, il padre ricostruisce anche il profilo del figlio. Lo descrive come un ragazzo serio, umile, legato profondamente alla divisa, capace di affrontare sacrifici e impegni con disciplina. Nella lettera ricorda il suo percorso, gli obiettivi professionali, gli studi, la volontà di crescere ancora all’interno dell’Arma.

È proprio questo contrasto a rendere la vicenda ancora più drammatica: da una parte il ritratto di un giovane carabiniere con prospettive e ambizioni, dall’altra un epilogo devastante consumato in caserma. Il padre lo scrive con parole semplici ma laceranti, quando ricorda che il figlio è morto “indossando la divisa del tuo grande amore, Arma dei Carabinieri”. Una frase che concentra in poche righe tutto il cortocircuito di questa storia: l’istituzione amata, il servizio, il senso del dovere e, sullo sfondo, una sofferenza che secondo la famiglia sarebbe stata aggravata proprio da chi portava la stessa uniforme.

L’ombra delle vessazioni e il nodo che ora chiede risposte

La lettera consegna agli inquirenti e all’opinione pubblica un quadro pesantissimo. Si parla di colleghi che lo avrebbero “discriminato” e “criticato”, di “azioni vili”, di “persecuzioni e cattiverie di ogni genere”. Parole che evocano un ambiente ostile e che inevitabilmente riaprono il tema delle pressioni interne, delle gerarchie e delle possibili dinamiche umilianti nei contesti militari.

Al momento, però, resta una linea accusatoria contenuta nella lettera del padre. Saranno gli accertamenti a stabilire se e quanto quei contenuti troveranno conferma. Ma il punto è già politico, umano e pubblico prima ancora che giudiziario: quando un padre scrive che il figlio è stato ferito da persone che indossavano “la tua stessa divisa”, il caso non riguarda più soltanto un dramma familiare. Diventa una domanda scomoda rivolta a un intero ambiente.

La richiesta di verità dietro una lettera che non è solo un addio

Più che una lettera d’addio, quella del padre di Giovanni Sparaco assomiglia a un atto d’accusa. Ogni frase sembra costruita per lasciare un segno, per impedire che la morte del figlio venga archiviata come una tragedia privata senza contesto. Il cuore del messaggio sta tutto lì: “Le persone che ti hanno indotto a fare questo gesto avranno quanto meritano”.

In quella frase c’è il dolore, certo. Ma c’è anche la volontà di non fermarsi alla commozione. Di pretendere risposte. Di capire se dietro il suicidio del giovane carabiniere ci sia stato davvero, come sostiene il padre, un sistema di cattiverie, discriminazioni e crudeltà capace di spezzare un ragazzo di 25 anni.

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