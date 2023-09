Carabiniere morto mentre va a funghi: era il papà di due ragazzi

Originario di Bologna ma da lungo tempo in servizio in Lombardia, attualmente di stanza in caserma a Mantova per la Compagnia carabinieri del capoluogo, Massimiliano Sacchetti è morto mercoledì mattina, a soli 54 anni, mentre stava andando a funghi tra i boschi di Cavalese, in Trentino. Stroncato da un malore, purtroppo per lui non c’è stato niente da fare: solo poco prima aveva inviato le foto dei funghi raccolti ad alcuni amici.

LEGGI ANCHE Carabinieri, in Basilicata zelante controllo delle interrogazioni alla Banca Dati. Assolto un altro maresciallo denunciato per accesso abusivo