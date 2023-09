Sindacato ITAMIL a Crosetto “Il Dicastero dovrebbe impiegare i Carabinieri del Palazzo Esercito per strada, anziché i Soldati”

Il Sindacato dell’Esercito, in un forte comunicato, insorge contro le decisioni della politica della Difesa, evidenziando gravi preoccupazioni riguardo alle condizioni operative e finanziarie dei militari. In un contesto di crescente impegno in operazioni cruciali come “Strade Sicure,” emerge una richiesta di equità nei finanziamenti e un’attenzione particolare alle difficoltà incontrate dai militari nell’adempimento dei loro doveri.

Sono stati richiesti ulteriori militari per l’operazione “Strade Sicure” – si legge nel comunicato del segretario generale Girolamo Foti – Il Governo impone, ma non sblocca i finanziamenti adeguati e giusti per garantire alloggi dignitosi al personale impiegato sul territorio nelle varie emergenze.

“Mancano dotazioni adeguate e confortevoli per ‘Strade Sicure’, dove i militari soffrono in temperature estreme di caldo afoso in estate e freddo in inverno. Oltre alla vigilanza, abbiamo personale impiegato in turni massacranti e usuranti per garantire i servizi in caserma e di conduttori di automezzi militari. I salari sono fermi dal 31.12.2021 mentre tutto aumenta”, sottolinea Foti. “Impiegano 400 militari per strada, mentre abbiamo altrettanti Carabinieri a fare la guardia, nelle ambasciate, negli Stati Maggiori, nelle Brigate, al controllo dei pass a Palazzo Esercito. Siamo l’unico paese in Europa, e nel mondo, ad avere due forze di Polizia che insieme superano il numero dell’Esercito. Il Sindacato Itamil Esercito conclude rivolgendosi al Ministro Crosetto: “Inizi a battere i pugni sul tavolo del Governo per ottenere più risorse per il personale. Se poi non ci sono soldi, impieghi per strada tutti i Carabinieri che ora stanno nei Palazzi, nelle Brigate e nelle ambasciate. Il Ministero dovrebbe lasciare che la Military Police sia gestita dai soldati delle tre Forze Armate. La gente è ormai usurata e mal pagata, come evidenziato da recenti eventi in un Comando dove il personale era impiegato in addestramento notturno senza compensi adeguati.”

