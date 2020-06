Carabiniere licenziato per i tatuaggi troppo vistosi sulle braccia, il Tar di Bologna annulla la sanzione

Un carabiniere di Bologna era stato licenziato a marzo per i “ tatuaggi particolarmente vistosi ” sugli avambracci in seguito a un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Con l’appoggio del Nuovo sindacato carabinieri il militare, 42 anni, originario di Bari, aveva fatto ricorso al Tar, che gli ha dato ragione annullando la sanzione imposta.

Questione di uniforme – Il tribunale ha quindi annullato la sanzione inflitta all’appuntato scelto precisando che non ci sono gli estremi per il venir meno del rapporto fiduciario con l’Amministrazione, bensì i presupposti per una sanzione più mite. Il Tar ha infatti ammesso che l’incisione di tatuaggi “deturpanti della persone e indice di personalità abnorme” può sicuramente costituire un illecito disciplinare, in quanto in contrasto con il regolamento sulle uniformi.