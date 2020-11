Carabiniere invita 4 cittadini al rispetto del dpcm, picchiato in strada

Carabiniere in borghese aggredito per aver invitato quattro cittadini a rispettare l’attuale dpcm, qualificandosi come militare. L’episodio è accaduto in orario serale, alle 19, lungo via Pietro Mascagni a Schio.

Il carabiniere, libero dal servizio e in abiti civili, mentre transitava lungo la via con la propria bicicletta, ha invitato quattro persone, intente a consumare bevande alcoliche in orario non consentito e senza mantenere il distanziamento sociale, a rispettare le attuali normative. In risposta, un uomo del gruppo, un cittadino sardo di 59 anni, si è scagliato contro il militare con minacce, insulti e gli ha sferrato un pugno alla testa che gli ha provocato lesioni.

I militari della pattuglia della Radiomobile, allertati e intervenuti in via Mascagni, dopo aver calmato il cittadino turritano, con precedenti di polizia, lo hanno accompagnato in caserma. I quattro cittadini, inosservanti del dpcm in vigore, saranno sanzionati.