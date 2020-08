Carabiniere interviene per sedare una lite nella movida. Picchiato a sangue: è grave

Castellammare (Napoli). Carabiniere libero da servizio interviene per sedare una lite, ma viene pestato a colpi di casco e sedie. Torna la movida violenta in villa comunale, a Castellammare di Stabia. L’episodio è avvenuto dopo la mezzanotte di ieri, con le strade stabiesi affollate per il venerdì sera.

All’altezza della Cassarmonica è scoppiata una violenta lite tra giovani, il carabiniere (anche lui a passeggio) ha deciso di intervenire per fermare la zuffa, ma ne è diventato vittima. Sul caso indagano polizia e carabinieri, intervenuti subito dopo l’aggressione subita dal militare, che adesso è ricoverato in ospedale con un forte trauma cranico e altre ferite.