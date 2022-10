Carabiniere chiede i documenti durante un controllo, due minorenni gli rompono il naso

I carabinieri della compagnia di Cecina, su delega della procura dei minori, hanno denunciato un ragazzo e una ragazza, rispettivamente di 17 e 16 anni per i reati di oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate in concorso per l’aggressione a due militari dell’Arma in servizio che avevano chiesto loro i documenti nell’ambito di un controllo di routine. I due giovani nei giorni scorsi si trovavano alla fiera che si svolge ogni anno ad ottobre nel centro cittadino di Cecina e che porta in città molte persone. I carabinieri stavano eseguendo dei normali controlli per garantire la sicurezza dell’evento quando due militari in borghese hanno visto i due minori assumere un atteggiamento strano. I carabinieri si sono avvicinati ai ragazzi e si sono identificati, chiedendo i documenti ai giovani per effettuare un controllo. I due minorenni si sono rifiutati di fornire i documenti e hanno iniziato ad offendere i carabinieri e, dopo aver sferrato un pugno contro uno dei carabinieri senza apparente motivo, hanno cercato di scappare tra la folla.

LEGGI ANCHE Poliziotta violentata a Napoli, stupratore ammette con una scrollata di spalle

LEGGI ANCHE Carabinieri, colonnello Mambor muore durante immersione