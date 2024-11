Campionessa di kickboxing derubata a Termini recupera la borsa da sola: «Dalle forze dell’ordine nessun aiuto». Feltri: “fischi per carabinieri e militari”

Il commento di Vittorio Feltri:

“Una campionessa mondiale di arti marziali è stata rapinata alla stazione Termini di Roma. La ragazza è riuscita a trovare il ladro e a riprendersi i suoi averi da sola, perché i carabinieri e i soldati a cui si è rivolta non le hanno offerto il minimo aiuto. Di certo non è così che si tutela l’ordine pubblico.”

“Applausi alla campionessa, fischi ai carabinieri e ai militari!”

Una serata all’anteprima di un film si è trasformata in un’avventura degna di un film d’azione per Elena Pantaleo, campionessa di kickboxing palermitana, che si è trovata costretta a recuperare da sola il proprio zaino rubato presso la stazione Termini di Roma, nonostante la presenza di forze dell’ordine sul posto.

La vicenda

L’episodio si è verificato nei pressi del cinema The Space di piazza della Repubblica. La campionessa, dopo aver notato il furto del proprio zaino contenente effetti personali dal valore di circa 1.000 euro, ha potuto localizzarlo grazie a un AirTag precedentemente installato.

Il mancato intervento delle forze dell’ordine

Nonostante le ripetute richieste di assistenza rivolte sia ai carabinieri che ai militari dell’esercito presenti in zona, Pantaleo si è trovata costretta ad agire autonomamente. Le forze dell’ordine, pur presenti sul posto, non hanno fornito il supporto richiesto, limitandosi a procedure di identificazione che hanno causato ulteriori ritardi.

Il recupero solitario

Grazie alla sua preparazione atletica e al coraggio derivante dalla sua esperienza nelle arti marziali, la campionessa è riuscita a individuare il ladro e a recuperare lo zaino, dopo un inseguimento in monopattino e un’attenta osservazione della situazione.

“Viaggio sola da 10 anni, sono stata in Laos, Cambogia, Egitto, è incredibile che le uniche due volte nella mia vita io sia stata derubata sempre qui, a Termini! Ho raccontato quello che mi è successo perché in molti si ritrovano nella mia stessa situazione, solo non sono campioni mondiali di kickboxing e purtroppo i loro averi non li recuperano”, ha commentato Pantaleo.

“Ogni volta che dico che le forze dell’ordine in Italia sono pessime e andrebbero riformate mi si dice ‘si poi quando ti rapinano chi chiami?’ Eh, infatti, chi dovrei chiamare?”, conclude amaramente la campionessa.