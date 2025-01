Camion sulla folla di Capodanno poi l’autista spara sulla gente

Tragedia nel cuore del quartiere francese di New Orleans, in Usa, dove un mezzo pesante avrebbe travolto ad alta velocità una folla su Bourbon Street. Secondo le testimonianze raccolte da CBS News, il conducente sarebbe poi sceso dal mezzo e avrebbe iniziato a sparare, costringendo la polizia a rispondere al fuoco. Si temono molte vittime e feriti.

Alcuni testimoni hanno descritto scene drammatiche, con diverse persone a terra ferite. Un portavoce della polizia di New Orleans ha dichiarato: “Le prime segnalazioni indicano che un’auto potrebbe aver investito un gruppo di persone. Il numero dei feriti non è ancora chiaro, ma ci sono vittime accertate”. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per chiarire la dinamica e le motivazioni dell’accaduto. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.

