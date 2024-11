Cambio al vertice dell’Arma dei Carabinieri: la spunta Crosetto. Salvatore Luongo nuovo Comandante Generale

Il Consiglio dei Ministri ha nominato oggi il nuovo Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo subentrerà al Generale Teo Luzi.

Profilo del nuovo Comandante

Nato a Napoli nel 1962, il Generale Luongo ha intrapreso la carriera militare nel 1977 presso la Scuola Militare Nunziatella. Entrato nell’Arma dei Carabinieri nel 1980, ha ricoperto diversi incarichi nel corso della sua carriera.

Principali ruoli ricoperti

Tra le posizioni più rilevanti, Luongo è stato Comandante Provinciale a Milano dal 2011 al 2013 e a Roma dal 2013 al 2016. Dal 2006 al 2011 ha ricoperto il ruolo di Assistente Militare e Aiutante di Campo per l’Arma dei Carabinieri del Presidente della Repubblica.

Recenti incarichi

Negli ultimi anni, il Generale Luongo ha guidato l’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa dal 2016 al 2023. Più recentemente, dal dicembre 2023 a maggio 2024, è stato al comando del Comando Interregionale Carabinieri “Podgora”.

Nomina a Comandante Generale

La nomina di Luongo a Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri segna un nuovo capitolo nella sua carriera militare. In questo ruolo, sarà responsabile della guida e del coordinamento dell’intera istituzione.

Una nomina non semplice che ha visto animi agitati all’interno del Governo e continui slittamenti nella nomina.

Il passaggio di consegne tra il Generale Luzi e il Generale Luongo rappresenta un momento significativo per l’Arma dei Carabinieri. La lunga esperienza del nuovo Comandante Generale in vari settori dell’istituzione fornisce una solida base per il suo nuovo incarico al vertice dell’Arma.

