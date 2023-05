Call center aggressivi: la guida per difendersi

Arera e Antitrust hanno messo a punto un portale dedicato al telemarketing aggressivo. Contiene un vademecum in 10 punti per evitare di incorrere in conseguenze anche gravi, come l’attivazione di servizi non richiesti.

È disponibile online “Difenditicosì“, nuova piattaforma web messa a punto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) e dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), che si rivolge ai molti cittadini che sono bersaglio di chiamate insistenti da parte di venditori ed erogatori di servizi. Un’attività nota come teleselling.

Cos’è il telessing aggressivo

Come si legge sullo stesso portale, “il teleselling aggressivo è un fenomeno, purtroppo diffuso, che va al di là del fastidio legato ad una telefonata indesiderata. Nei casi più gravi si registrano attivazioni non richieste di servizi”.

I cittadini però hanno diritto a una serie di tutele, come il diritto a ricevere una copia del contratto prima di sottoscriverlo e a due settimane di tempo per il recesso una volta stipulato. Per poter esercitare questi diritti, è necessario però che gli utenti sappiano come comportarsi. Ecco quindi cosa contiene la guida in 10 punti.

Il vademecum anti-telemarketing aggressivo