Cagliari, precipita dal dirupo. Muore un militare

Tragico ritrovamento stamattina a Calamosca: il corpo senza vita di un uomo è stato rintracciato dai vigili del fuoco impegnati nella ricerca di un 42enne di cui non si avevano più notizie da lunedì. Ora sono in corso gli accertamenti per verificare che si tratti di Fabio Argiolas, militare cagliaritano.

L’uomo era scomparso da lunedì, uscito per una corsa a Calamosca come faceva spesso. Le ricerche sono scattate da ieri dopo la denuncia della madre preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con il figlio.

Stamattina sono entrati in azione anche i vigili del fuoco e verso le 11 è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. Probabilmente proprio quello di Argiolas, che potrebbe essere precipitato nel dirupo accidentalmente.

Sul posto anche i carabinieri, i militari e i mezzi della Capitaneria, i tecnici del Soccorso alpino, la Guardia Costiera, personale dell’Esercito e dei Carabinieri.