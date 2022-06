Briefing militare: quali armi ha ricevuto l’Ucraina e di quante ne ha bisogno?

Mykhailo Podolyak, uno dei principali consiglieri del Presidente Volodymyr Zelenskyy, ha stilato un’audace lista della spesa per far fronte alle principali carenze di equipaggiamento e respingere le forze russe che stanno bombardando i soldati ucraini con pesanti sbarramenti di artiglieria nella regione orientale del Donbas.

“Per essere chiari: per porre fine alla guerra abbiamo bisogno di parità di armi pesanti”, ha detto Podolyak lunedì, descrivendo nel dettaglio cosa significava in un elenco twittato che comprendeva 1.000 obici da 155 mm, 300 sistemi di razzi a lancio multiplo e 500 carri armati.

I Paesi occidentali hanno promesso abbondanti aiuti militari e umanitari da quando Mosca ha lanciato l’assalto all’Ucraina, oltre 100 giorni fa. Tuttavia, una minoranza di questi fondi impegnati sono stati spesi in attrezzature militari, mentre i problemi logistici e di addestramento fanno sì che il materiale di valore ancora inferiore sia arrivato in prima linea in Ucraina.

“Da mesi ormai gli Stati Uniti e gli altri alleati conoscono la situazione”, ha dichiarato Andriy Zagorodnyuk, ex ministro della Difesa ucraino che consiglia il governo in materia di sicurezza, riferendosi al fatto che le forze di Kiev non hanno un’assistenza sufficiente per prevalere. “Spero sinceramente che mercoledì si sappia qualcosa”.

Tuttavia, i combattenti ucraini sono ora a corto di munizioni di base come i proiettili d’artiglieria. Le scorte di proiettili da 152 mm utilizzate nell’artiglieria di epoca sovietica sono quasi esaurite e l’Ucraina è costretta a fare affidamento su equipaggiamenti da 155 mm di produzione nazionale.

L’Ucraina ha ora un’ampia disponibilità di proiettili da 155 mm, ha dichiarato venerdì scorso il ministro della Difesa Oleksii Reznikov, ma non dispone di artiglieria sufficiente per spararli.

Una disparità simile esiste per altre armi pesanti, come i carri armati e i sistemi di lancio di razzi multipli, che hanno una gittata maggiore rispetto all’artiglieria convenzionale. All’inizio di questo mese gli Stati Uniti e il Regno Unito si sono impegnati a fornire una manciata di MRL avanzati.

"L'uso sapiente dell'artiglieria da parte degli ucraini ha permesso loro di tenere sotto controllo i russi", ha dichiarato un consigliere occidentale per la difesa. "Stanno dimostrando grande ingegno nell'integrare nuove tecnologie civili", come il sistema satellitare Starlink di Elon Musk, per consentire le operazioni sul campo di battaglia.

Ma ha aggiunto: “I loro problemi di approvvigionamento di armi e munizioni sono acuti”.

L’Ucraina afferma che il tasso di perdite è salito a 200 soldati uccisi in azione in alcuni giorni. Se si considerassero anche i feriti e i dispersi in azione, il bilancio giornaliero potrebbe raggiungere le 800 unità.

Rochan, una società di consulenza militare, ha scritto nel suo rapporto giornaliero sul conflitto di ritenere che la trasmissione da parte dell’Ucraina di un tasso di perdite così allarmante, insieme alle sue richieste di maggiori forniture militari, sia stata concepita “per costringere l’Occidente ad accelerare le consegne di equipaggiamenti militari e munizioni”.

I funzionari ucraini si oppongono all’idea che l’Ucraina stia perdendo. “Non stiamo affatto andando male”, ha detto Zagorodnyuk. “Stiamo tenendo [i russi] nel [Donbas] con un rapporto di equipaggiamento di almeno 10 a 1. . . non possono ancora muoversi e stanno perdendo anche persone”.

Tuttavia, funzionari della difesa e analisti concordano sul fatto che l’Ucraina ha bisogno di più armi e di più tempo per addestrare i riservisti se vuole sostenere la lotta.

Tra le difficoltà che l’Ucraina deve affrontare, ha dichiarato Michael Kofman, analista principale della Russia presso il think tank CNA negli Stati Uniti, ci sono i problemi di approvvigionamento dei Paesi occidentali, la riluttanza di alcuni Paesi a fornire armi e il tempo necessario per consegnare le armi al fronte e per far sì che i combattenti ucraini imparino a usarle.