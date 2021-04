Bottiglia di birra contro i carabinieri respinta con lo scudo ferisce un anziano

A Terni i festeggiamenti per la Ternana in serie B hanno visto la solida vigilanza del battaglione dei carabinieri pronto a prevenire, soprattutto in tempi di restrizioni dovute al covid, il dilagare delle celebrazioni per la squadra cittadina.

Durante i festeggiamenti nella piazza principale della città, alcuni tifosi hanno causato un episodio spiacevole.

E’ stata lanciata una bottiglia di birra contro i carabinieri che erano schierati con gli scudi a terra. Un carabiniere ha prontamente levato lo scudo per ripararsi. Nel rimbalzo la bottiglia ha colpito alla testa un uomo che stava assistendo ai festeggiamenti.

Sul posto è immediatamente giunto il 118 per curare il malcapitato, un anziano che ha riportato un bernoccolo, del sangue ed un paio di escoriazioni.

Sull’episodio indaga la Digos.

Redazione Terni in Rete