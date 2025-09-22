Bomba nell’auto del finanziere, 10 anni di carcere per ex moglie



Il giudice per le indagini preliminari di Napoli Federica de Bellis, accogliendo le richieste dalla procura partenopea (pm Maurizio De Marco), ha condannato a 10 anni di reclusione Viviana Pagliarone per il tentato omicidio, con una bomba, dell’ex marito, il maggiore della Guardia di Finanza Gabriele Agostini, scampato per un pelo alla morte, il 21 marzo 2023 a Bacoli, in provincia di Napoli. Il 13 novembre 2024 il giudice Rosaria Aufieri al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato ha condannato a dieci anni di reclusione il 51enne Franco Di Pierno, ritenuto colui che confezionò la bomba posizionata nell’auto di un finanziere per ucciderlo, fortunatamente senza riuscirci.

Determinante, per l’individuazione dei responsabili, è stata l’analisi dei cellulari, soprattutto di Di Pierno, nei quali sono stati isolati foto e messaggi inviati dall’ex moglie del finanziere. Dagli accertamenti, durati un anno, dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, emerse che Di Pierno effettuò diversi sopralluoghi prima di piazzare la bomba e farla esplodere utilizzando un telecomando. Così, la ex moglie del finanziere, sempre secondo le indagini, voleva dirimere la querelle sorta tra i due per l’affidamento del figlio della coppia.

Nel caso è coinvolta anche una terza persona, Ciro Caliendo, imprenditore vitinivicolo sanseverese, accusato di aver fabbricato l’ordigno utilizzato nell’attentato. Caliendo era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, poi revocata lo scorso giugno.

