Carabinieri, arriva la piattaforma dei vantaggi: convenzione con Poste Welfare per il benessere del personale

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, ha annunciato con soddisfazione l’attivazione di una nuova misura a sostegno del personale. È stata infatti sottoscritta una convenzione con Poste Welfare Servizi Srl, che consentirà ai militari di accedere a una piattaforma digitale dedicata, ricca di offerte commerciali su beni e servizi a prezzi vantaggiosi.

Un portale per risparmiare e semplificare la vita

La piattaforma offrirà numerose opportunità commerciali di beni e servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, spaziando in molteplici ambiti della vita quotidiana. Un modo per alleggerire le spese familiari e rendere più accessibili soluzioni pratiche e concrete.

Un tassello nella strategia di welfare istituzionale

Il Generale Luongo ha spiegato che questa misura si colloca all’interno di un disegno più ampio:

“Un’iniziativa che rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti nel nostro percorso di sviluppo delle misure di sostegno per i militari dell’Arma e che si inserisce in una strategia più ampia di welfare istituzionale, caratterizzata da un approccio costantemente orientato dall’analisi sistematica dei bisogni del personale.”

Benessere e servizio, un equilibrio da costruire

L’obiettivo dichiarato è quello di coniugare efficienza e qualità della vita:

“Il nostro obiettivo è quello di consolidare la cultura del benessere in armonia con il servizio, nella convinzione che il sostegno alle esigenze individuali e familiari di ciascuno di voi contribuisca significativamente alla qualità del lavoro.”

Il Carabiniere come persona, non solo come militare

Il Comandante Generale ha poi posto l’accento sul valore umano di chi veste la divisa:

“Confido fortemente che questa opportunità possa rappresentare un utile strumento di supporto per voi e per le vostre famiglie, nella considerazione che ogni Carabiniere non è solo un prezioso collaboratore, ma una persona con aspirazioni e necessità che meritano massima attenzione e aiuto concreto.”

