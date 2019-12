Blitz contro la ‘ndrangheta. Ordinanza di custodia anche per un colonnello dei carabinieri, attualmente irreperibile

Ci sarebbe anche l’ex comandante provinciale dei carabinieri di Teramo, Giorgio Naselli, tra le 330 persone destinatarie dell’ordinanza di custodia in carcere emesse dalla Procura nazionale antimafia di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri, che la scorsa notte ha inferto un duro colpo alla ‘ndrangheta nel Vibonese. Sono 260 le ordinanze in carcere, 70 quelle ai domiciliari, 82 gli. indagati, per un totale di 416 persone coinvolte.

Da quanto si apprende da fonti calabresi, al momento l’ex comandante provinciale, e già comandante del dipartimento operativo di Catanzaro, oggi in forza come vice comandante al Gruppo sportivo carabinieri a Roma, sarebbe attualmente irreperibile.

L’inchiesta ha ottenuto 334 tra capi, gregari, affiliati e persone “disponibili” per il clan Mancuso di Limbadi e delle famiglie ad essa collegate. Tra gli arrestati, oltre a Naselli, ci sono Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia, un altro ex parlamentare ed ex consigliere regionale, Nicola Adamo, di centrosinistra, accusato di concorso esterno in associazione mafioso. Ai domiciliari è invece finito il consulente del governatore Mario Oliverio ed ex commissario liquidatore di Sorical, l’organizzazione che gestisce l’erogazione dell’acqua in Calabria, Luigi Incarnato, numero uno dei socialisti locali.

In manette è finito anche il sindaco di Vibo Pizzo e presidente dell’Anci regionale, Gianluca Callipo, l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino, poi passato alle dipendenze della struttura di Nicola Adamo, mentre è ai domiciliari e Vincenzo De Filippis, esponente dell ‘ Msi, poi in Alleanza Nazionale, ex assessore comunale all’Ambiente di Vibo, come comandante della polizia municipale di Vibo Valentia Filippo Nesci, mentre va in carcere Danilo Tripodi, impiegato del Tribunale di Vibo Valentia, più una serie di professionisti. Coinvolti anche noti imprenditori come Antonio Prestia, titolare di una nota ditta di costruzioni, Gianfranco Ferrante del settore ristorazione, Mario Artusa del settore abbigliamento, Francesco e Carmelita Isolabella di Pizzo Calabro.

