Bimbo di 7 anni sale sulla motoslitta della Polizia per una foto, il mezzo si ribalta e lo schiaccia: gravissimo

E’ successo in provincia di Trento. Il bimbo è in rianimazione.

Gravissimo incidente in Montagna, sulle piste della Tognola, a San Martino di Castrozza. Secondo quanto ricostruisce Today.it, un bambino di 7 anni, residente assieme alla sua famiglia in provincia di Padova e in provincia di Trento per passare una giornata in montagna, nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre sarebbe salito su una motoslitta parcheggiata della polizia per farsi scattare una fotografia quando all’improvviso il mezzo ha iniziato a muoversi, prendendo velocità all’indietro e finendo per ribaltarsi e schiacciare il bimbo.

Immediati i soccorsi, il bambino è stato trasportato in ospedale in elicottero e risulta essere in gravi condizioni, ricoverato in rianimazione con fratture al bacino e uno schiacciamento dell’addome.