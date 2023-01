La Polizia piange Angelo Salerno Solarino, poliziotto scomparso a soli 45 anni

Sabato notte è venuto a mancare l’assistente Capo della Polizia di Stato Angelo Salerno Solarino, poliziotto nisseno di 45 anni in servizio alla Questura di Caltanissetta. Angelo è stato un poliziotto capace e apprezzato da tutti i colleghi che oggi si associano al grande dolore dei familiari. Domani, martedì 31 gennaio 2023, alle ore 10.30, saranno celebrati i suoi funerali nella Cattedrale Santa Maria La Nova di Caltanissetta.

Il decesso dell’agente è avvenuto all’Humanitas dove era in cura da alcuni mesi per via di un brutto male contro il quale ha combattuto sino alla fine ma che, purtroppo, non gli ha concesso scampo. Quarantacinque anni, sposato e padre di due figli, l’agente della questura nissena era parecchio conosciuto e stimato nell’ambiente dai suoi colleghi che, nel momento in cui hanno appreso del suo avvenuto decesso, lo hanno pianto non poco per via del suo carattere allegro e gioviale, ma anche della sua grande umanità che me faceva amico di tutti e di ognuno.