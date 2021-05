«Bengalese picchiato e rapinato di 40 euro» Sospesi tre lagunari

VENEZIA. Tre militari del Reggimento lagunari Serenissima, (di 24, 22 e 21 anni), impegnati nel servizio “Strade Sicure” hanno ricevuto un provvedimento di interdizione dall’attività per un anno, firmato dal gip Barbara Lancieri, in relazione ad un episodio avvenuto nel dicembre 2019.

Il commerciante ha immediatamente denunciato di essere stato fermato e picchiato di sera a piazzale Roma, per poi rivolgersi al Pronto soccorso: ha raccontato che i militari hanno fatto a pezzi alcuni calzari in plastica per l’acqua alta che aveva con sè per vendere ai turisti, per poi appropriarsi di 40 euro, sottraendoli dal suo portafoglio. Interrogati durante le indagini i tre militari hanno ammesso il controllo, respinto ogni addebito, assicurando la regolarità del loro inervento. Ad incastrarli ci sarebbero, però, alcune intercettazioni. Le autorità militari hanno già provveduto a sospenderli dal servizio.