Bambino in cura in ospedale diventa poliziotto per un giorno: la sua foto commuove il web

Qualche giorno fa, questo “guerriero” di 7 anni è andato a far visita ai poliziotti della Ferroviaria di Genova.

Desiderava da tanto vivere una giornata da poliziotto con i suoi amici in giubba blu, conosciuti negli incontri all’Ospedale Gaslini dove è tuttora in cura. Agli agenti ha raccontato, sbalordendo tutti, che la sua forza non è nel corpo, fragile, ma nella sua testa.

La sua tenacia – scrive la Polizia di Stato sulla pagina istituzionale – è per noi un esempio e ne faremo tesoro. Grazie piccolo!