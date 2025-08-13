Baltico in Allerta: F-35 Italiani Decollano per Intercettare Aerei Russi

Per la prima volta, due F-35 italiani sono decollati dall’Estonia in risposta ad aerei russi nell’ambito della missione di pattugliamento aerea della Nato. Lo ha reso noto il Comando aereo dell’Alleanza Atlantica. “Il distaccamento della Task Force Air – 32nd Wing presso la base aerea di Amari è in stato di allerta rapida 24 ore su 24, sette giorni su sette, a dimostrazione dell’impegno dell’Alleanza nella salvaguardia dello spazio aereo della Nato”, si legge in un messaggio del Comando aereo su X.

“Questa mattina, due F-35 dell’Aeronautica Militare sono decollati dalla base di Amari, in Estonia, per intercettare velivoli russi a tutela dello spazio aereo dei Paesi baltici. È la prima volta dal primo agosto, data in cui l’Italia ha assunto il comando della missione della Nato per il pattugliamento aereo del Baltico”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Un’attività complessa, garantita in prontezza operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette. L’indubbia professionalità delle nostre Forze Armate – in questo caso dell’Aeronautica Militare – ha consentito di neutralizzare un potenziale rischio per l’Alleanza, grazie all’impegno costante nel presidio dei cieli della Nato, contribuendo alla sicurezza collettiva e alla salvaguardia dei confini euro-atlantici. La sicurezza dell’Italia e dell’Alleanza nasce dallo sforzo congiunto della Difesa, in ambito nazionale e internazionale. Non dobbiamo mai abbassare la guardia: la deterrenza è il modo più efficace per difendere la pace e la libertà”, ha aggiunto il ministro Crosetto, come riferito da un messaggio della Difesa su X.