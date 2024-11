Avvicendamento al comando della Brigata Aosta tra i Generali Taffuri e Spanò

Cerimonia di avvicendamento alla caserma Crisafulli-Zuccarello

Questa mattina, presso la caserma “Crisafulli-Zuccarello” di Messina, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al comando della Brigata Meccanizzata “Aosta” tra il Generale di Brigata Maurizio Taffuri e il Generale di Brigata Pasquale Spanò, alla presenza del Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Angelo Michele Ristuccia, e delle massime autorità militari, civili e religiose locali.

L’impegno per l’innovazione e l’addestramento

Nel suo discorso di commiato, il Generale Taffuri ha parlato dell’impegno dell’Aosta per far fronte alle nuove sfide dell’Esercito in scenari caratterizzati da una costante evoluzione e attitudine a innovarsi, rivelando sempre più il loro contesto multi dominio con orientamento cyber-centrico, elemento su cui è necessario puntare. Per tale motivo è stato cruciale dedicarsi all’addestramento delle unità dipendenti, incentrando lo sforzo sull’adeguamento delle nuove tecnologie, di cui la Forza Armata dispone, alle esigenze del soldato come punto di riferimento dell’intera organizzazione militare. Questo sforzo di proiezione al futuro si poggia, tuttavia, su valori di spirito e di azione, rendendo chiari a tutti gli obiettivi e le priorità verso cui incanalare ogni energia fisica e intellettuale.

Il riconoscimento del Comandante delle Forze Operative Sud

Il Comandante delle Forze Operative Sud dell’Esercito, nel suo intervento, ha evidenziato gli importanti risultati conseguiti dalla Brigata, riconoscendo il grande impegno e la professionalità espressa da tutto il personale, sottolineando l’importanza dell’addestramento che, unito alla motivazione e al senso di appartenenza, sono gli elementi essenziali per operare efficacemente in tutti gli scenari.

La Brigata ‘Aosta’: una forza all’avanguardia

​La Brigata “Aosta” è una Grande Unità dell’Esercito Italiano dotata di strumenti e mezzi tecnologicamente avanzati, sempre pronta a svolgere il proprio compito assicurando capacità di risposta immediata ad eventuali situazioni di crisi in patria e all’estero.

