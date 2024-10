Aumento degli stipendi per i dirigenti delle Forze di Polizia: arrivano gli arretrati

I dirigenti delle Forze di Polizia riceveranno un gradito aumento in busta paga questo mese. Il cedolino di ottobre 2024 porterà infatti l’atteso adeguamento Istat degli emolumenti, come stabilito dal recente D.P.C.M. del 23 luglio scorso.

Aggiornamento delle voci stipendiali

Noipa, il sistema informatico che gestisce gli stipendi del personale della Pubblica Amministrazione, provvederà ad aggiornare gli importi di diverse voci della retribuzione. Saranno rivalutati lo stipendio base, l’indennità integrativa speciale, l’indennità mensile pensionabile, l’indennità dirigenziale, l’indennità di posizione e la relativa maggiorazione.

Corresponsione degli arretrati

Oltre all’aumento delle voci stipendiali correnti, i dirigenti della Polizia di Stato riceveranno anche le somme arretrate derivanti da questo adeguamento. L’incremento sarà applicato retroattivamente, garantendo così il pieno recupero del potere d’acquisto eroso dall’inflazione.

Indennità operative e “trascinamento”

L’aggiornamento Istat non si limita alle voci principali dello stipendio. Il provvedimento include anche l’adeguamento degli assegni connessi alle indennità operative e al cosiddetto “trascinamento”, assicurando un incremento complessivo della retribuzione.

Tempistiche e modalità di erogazione

L’intero processo di aggiornamento e corresponsione degli arretrati avverrà in modo automatico attraverso il sistema Noipa. I dirigenti potranno verificare i nuovi importi direttamente sul cedolino di ottobre 2024.

Rinnovi a due velocità

Con un aumento di appena 100 euro in cinque anni per il personale non dirigente, contro un immediato 4,80% per i dirigenti, si delinea uno scenario preoccupante: una forza di sicurezza a due velocità. Ma può una nazione permettersi questo lusso in un’epoca di crescenti minacce?

