Assolto poliziotto che investì 24enne: il fatto non costituisce reato

E’ stato assolto il poliziotto che il 17 marzo 2019 investì Andreea Bianca Adam, una ragazza di origini rumene di 24 anni residente a Bettolle. Il fatto è avvenuto a Foiano della Chiana in privincia di Arezzo): “Fatto non costituisce reato” secondo il gip che ha deciso di non procedere ulteriormente.

Poliziotto assolto perché il fatto non costituisce reato

La ragazza morì per le gravissime lesioni riportate: il gup non ha tuttavia ravvisato profili di colpa. L’auto era condotta da un dipendente della Polizia di Stato che quella notte stava recandosi al lavoro.

Come scrive Il Corriere di Arezzo: “Velocità ridotta, condotta di guida ritenuta conforme, stato psicofisico perfetto ed una serie di tragiche coincidenze: il tratto di strada buio, un probabile movimento rischioso della ragazza a piedi he l’automobilista si trovò davanti all’improvviso e cercò di schivare senza riuscirci”.La sentenza è stata emessa il 6 ottobre. Ora il giudice avrà novanta giorni per il deposito delle motivazioni che spiegheranno appieno l’assoluzione.

Anche il pm non aveva condannato l’agente

La sentenza del gup arriva dopo quella del pm Elisabetta Iannelli che aveva concluso rilevando che non vi fossero gli estremi per la condanna. Le parti civili non sono invece d’accordo e faranno ricorso. Sempre il Corriere di Arezzo spiega cosa accadde dopo la tragedia: “Il poliziotto dopo l’urto fu sottoposto ai test di rito ma risultò sobrio e lucido: esame negativo sulla presenza di alcol o altre sostanze nel sangue. Il suo Fiat Doblò stava viaggiando a una velocità di 55 km orari. Accadde venti minuti dopo la mezzanotte: la 24enne che lavorava in una bar della zona (…) camminava lungo il ciglio della strada. Una zona dove si trovano dei locali e circolano molte auto. Poco illuminata. Il poliziotto, oggi 51enne, dopo l’urto si fermò immediatamente per prestare i primi soccorsi. Arrivarono le ambulanze ma non c’era nulla da fare”.

L’agente indagato per omicidio stradale

L’agente di Polizia venne indagato per omicidio stradale. Il poliziotto investì la giovane donna sulla corsia di marcia: a quanto pare la 24enne stava attraversando per andare a comprare le sigarette.